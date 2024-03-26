ألمانيا ضد هولندا | كومان "العاجز" جرد الطواحين من هويتهم .. و"كنز" ناجلسمان يُنقذه!

المنتخبان تبادلا الأدوار، فاستمتع جمهور العالم باستثناء جمهور ألمانيا وهولندا!

نعم! هي مجرد مباراة ودية في سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكنها كذلك على الورق فقط، فالجميع اعتاد على أن لقاء ألمانيا وهولندا هو معركة مصغرة داخل المستطيل الأخضر..

اللقاء فازت به كتيبة المدرب جوليان ناجلسمان بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب دوتش بانك بارك، في فرانكفورت الألمانية.

في نفس اللحظة تلعب منتخبات بحجم فرنسا، البرازيل، ألمانيا، البرتغال، لكن مؤكد أن من لم يتابع المانشافت والطواحين قد فاتته متعة خاصة، لن يجدها في بقية الوديات إلا أن هذه الودية إن كانت ممتعة بالنسبة للبعض، فهي ليست كذلك لجمهور المنتخبين.

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كومان "العاجز" .. وناجلسمان في زي "هولندا"!

عقب الفوز في المباراة الماضية أمام إسكوتلندا برباعية نظيفة، خرج رونالد كومان؛ المدير الفني لهولندا، منتقدًا فشل فريقه في الاستحواذ على الكرة وكذلك ضياع الفرص.

لكن في الواقع، لم ينجح في إصلاح هذا العيب، فهو نفسه العيب الذي ظهر به أمام ألمانيا، مع فارق القوة بين الخصمين بالطبع، لكن لم يطرأ حتى ولو تحسن بسيط إلا ربما في نهاية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، ودون ذلك، لا استحواذ والإهدار سيد الموقف.

المثير في الأمر أن المنتخب الهولندي على مدار تاريخه معروف عنه الاعتماد على الاستحواذ على الكرة بشكل كبير دونًا عن خصومه، لكن المانشافت خطف منه تلك الميزة في لقاء الليلة..

كتيبة ناجلسمان استحوذت على الكرة بنسبة 61.9% مقابل 38.1% فقط لكتيبة كومان، لكن رغم هذا إلا أنه كان استحواذًا سلبيًا بدرجة كبيرة باستثناء الاستفاقة التي حدثت في العشر دقائق الأخيرة من المباراة، ونجح منها في اقتناص هدف الفوز.

"كنز" ناجلسمان!

اعتمد ناجلسمان على "المهاجم الوهمي" على مدار 72 دقيقة كاملة من المباراة، فهو ربما أصلح الكثير في أداء المانشافت، لكنه إصراره على اللعب دون مهاجم صريح أهدر عليه الكثير!

لا أحد يعلم سر إصرار المدرب على الاحتفاظ بنيكلاس فولكروج على مقاعد البدلاء - فعلها في آخر مباراتين-، رغم أنه ماكينة أهداف حقيقية، وكنز للمانشافت عليهم استغلاله..

في 14 مباراة فقط شارك بها صاحب الـ31 عامًا، نجح في إحراز عشرة أهداف وصناعة اثنين آخرين، ولم يغب عن التهديف إلا في ست مباريات فقط، أغلبها نزل بها كبديل في الدقائق الأخيرة.

في لقاء الليلة، شارك فولكروج في الدقيقة 73، ونجح في خطف هدف الفوز، بخلاف فرصتين خلقهما لزملائه، بالإضافة إلى تسديده مرتين، كلتاهما على المرمى، مع نسبة تمريرات 100%.

فهل يتخلى ناجلسمان عن أفكاره قبل يورو 2024 أم أن المهاجم الوهمي عنده فكرة والفكرة لا تموت؟!