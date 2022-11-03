ألمانيا لم تفقد الأمل.. جهود حثيثة لإقناع كروس بالمشاركة في كأس العالم

نجم الوسط مصر على الاعتزال الدولي

يبدو أن منتخب ألمانيا ومسؤولي الاتحاد المحلي لكرة القدم لم يفقدوا الأمل حيال مشاركة توني كروس نجم المانشافت وأحد الأعمدة الرئيسة فيه خلال السنوات الأخيرة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

راديو "ماركا" التابع للصحيفة المقربة من النادي الملكي، أفاد بأن جهودًا حثيثة تبذل في الوقت الراهن من الطرف الألماني للحصول على كلمة أخرى من توني كروس حيال المشاركة في المونديال.

نجم وسط ريال مدريد يمر ببداية موسم رائعة، ولا تبدو مشاركته مع كتيبة هانز فليك مدرب المانشافت مرشحة لإخفاق كبير وهو الذي دخل في معدل المباريات القوية مع ريال مدريد، بل إنه سيضيف الخبرة والمهارة لكتيبة المانشافت كما فعل خلال السنوات الأخيرة.

كروس كان قد أعلن عقب بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة اعتزاله اللعب الدولي وأكد مؤخرًا أن هذا القرار لا رجعة فيه، وأنه سيشاهد المونديال من شاشات التلفاز.

النجم الألماني لديه 106 مباريات دولية برفقة المنتخب سجل خلالها 17 هدفًا وكان من أهم مفاتيح فوز الألمان بمونديال 2014 في روسيا.