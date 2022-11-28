ألمانيا تخضع لتحقيقات الاتحاد الدولي بسبب المشاكل في كأس العالم!

الاتحاد الدولي يفتح تحقيقًا مع نظيره الألماني!

كشفت تقارير صحفية عن خضوع الاتحاد الألماني لكرة القدم لتحقيقات من قبل نظيره الدولي بسبب التصرفات الأخيرة التي يقدم عليها الفريق خلال بطولة كأس العالم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كيكر"، والتي أكدت أن السبب الأساسي يعود إلى غياب وجود لاعب ألماني في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء إسبانيا.

فليك كان قد برر الأمر قائلًا: "رحلتنا إلى هنا حتى تحدث طولها ثلاث ساعات، لذلك أفضل أن يحصلوا على الراحة في ذلك الوقت".

وكان المنتخب الألماني قد تعادل مع نظيره الإسباني في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات بهدف لكل فريق بعد أن كان بطل العالم 2010 متقدمًا في النتيجة.

جدير بالذكر أن إسبانيا تتصدر المجموعة في الوقت الحالي برصيد أربع نقاط، وتحتاج ألمانيا إلى فوزها على اليابان مع تحقيق نتيجة جيدة أمام كوستاريكا لتضمن التأهل.