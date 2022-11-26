ألمانيا تتحدى الاتحاد الدولي وتمنع نجومها من المؤتمرات الصحفية!

المنتخب الألماني يرفض أن يمثله أي لاعب في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إسبانيا.

شهد المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب الألماني قبل مواجهة إسبانيا في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ موقفًا غريبًا بغياب كافة اللاعبين.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، فقد كان ذلك بسبب الشارة التي قاموا بها قبل بداية المباراة الأخيرة لهم التي أقيمت أمام اليابان.

وبينما أكدت الصحيفة ذلك فقد خرج المدير الفني هانز فليك ونفى أن يكون الأمر كذلك بشكل ضمني مؤكدًا أن الأمر يتعلق ببعد مسافة مقر الإقامة.

وقال فليك: "رحلتنا إلى هنا حتى تحدث طولها ثلاث ساعات، لذلك أفضل أن يحصلوا على الراحة في ذلك الوقت".

جدير بالذكر أن المنتخب الألماني كان قد خسر اللقاء الافتتاحي له أمام اليابان بهدفين مقابل هدف وحيد بعد التقدم بهدف.