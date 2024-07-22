ألقوا قنابل دخانية وفطائر السمك على شاشة تقنية الفيديو.. إلغاء مباراة في النرويج بسبب شغب الجماهير!

شغب جماهيري كبير في النرويج...

شهدت مباراة فريق روزنبورج أمام نظيره ليلشتورم في الدوري النرويجي، أحداث شغب من الجماهير واعتراضات على الحكم وتقنية الفيديو أدت إلى الغاء المباراة.

الاحتجاجات بدأت في اللقاء بعد مرور دقيقتين، وفي خلال أول نصف ساعة من اللعب شهدت المباراة ما لا يقل عن أربعة احتجاجات ضد حكم الفيديو.

وألقى جمهور فريق روزنبورج كرات التنس، وفطائر السمك والألعاب النارية داخل الملعب، مما أدى إلى توقف المباراة ودخول اللاعبين إلى غرفة خلع الملابس بناء على تعليمات الحكم.

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وبعد فترة وجيزة من استئناف اللعب، واصلت الجماهير اعتراضها على تقنية الفيديو ورفعوا لافتة مكتوب عليها "لن نستسلم أبدًا، ستختفي تقنية الفيديو"، في إشارة منهم إلى موقفهم الثابت ضد التكنولوجيا في عالم كرة القدم.

وقرر المذيع الداخلي للملعب تحذير الجماهير من الغاء المباراة في حال استمرت الاحتجاجات وتوقف اللقاء، ولكن واصل الجمهور الاحتجاج وهتف ضد تقنية الفيديو، مما دفع الحكم إلى الغاء المباراة.