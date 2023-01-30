ألفيش يدافع عن نفسه: مررت بمواقف أصعب ولا أخشى شيئًا

داني ألفيش يبحث عن الحرية والخروج من السجن.

دافع البرازيلي داني ألفيش، المحبوس على ذمة المحاكمة دون كفالة منذ 20 يناير 2023، بتهمة اغتصاب فتاة نهاية العام الماضي في ملهى ليلي في برشلونة، عن نفسه مؤكدًا أنه مر بأمور أصعب في حياته.

صحيفة "La Vanguardia" الإسبانية أكدت أن داني ألفيش يواصل عملية التكيف مع نظام السجن، حيث أكدت أن البرازيلي لا يلقى معاملة تفضيلية أو إجراءات استثنائية.

الصحيفة الصادرة من برشلونة أشارت إلى أن ألفيش أخبر السجناء الآخرين بأنه سيقبل بكل ما يأتي في طريقه، ونقلت عنه قوله: "غادرت المنزل عندما كان عمري بالكاد 15 عامًا، تغلبت على مواقف صعبة ومعقدة للغاية في حياتي، هذا أمر آخر سيمر، لا شيء يخيفني".

كما تؤكد الصحيفة أن ألفيش يدافع عن نفسه في السجن بأن تلك العلاقة الجنسية التي أقامها مع الفتاة، والتي اتهم بسببها بالاغتصاب، كانت بموافقة كاملة منها.

وعلى جانب آخر، فإن الصحيفة كشفت في وقت سابق أن كريستوبال مارتيل محامي ألفيش، سيقدم استئنافًا إلى محكمة برشلونة لإطلاق سراح الظهير البرازيلي السابق.

الطلب يقدم ضمانات إلى القضاة بأن ألفيش سيبقى في منزله في برشلونة للفترة اللازمة حتى إجراء المحاكمة، ومن بين هذه الضمانات استخدام سوار لتحديد الموقع، أو تسليم جواز السفر، أو التوقيع يوميًا في المحكمة، أو إيداع مبلغ مالي لتغطية أي مسؤولية اقتصادية للمحاكمة.