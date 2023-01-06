ألفاظ إباحية وعنصرية .. ليدز يطالب جماهيره بتغيير كلمات أغنية نجمه الشاب

اعتراضات من بعض منظمات مناهضة العنصرية

يستعد نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، لمطالبة جماهيره بتغيير كلمات الأغنية الخاصة بالنجم الشاب ويلفريد نجوتو المنضم حديثًا لصفوف الفريق.

المهاجم الإيطالي الشاب البالغ من العمر 19 سنة انضم مؤخرًا لصفوف ليدز قادمًا من نادي زيورخ السويسري الصيف الماضي مقابل 4.5 مليون يورو.

ورغم قلة مشاركاته إلا أن اللاعب أصبح من المفضلين لجماهير الفريق، وقاموا بترديد أغنية " hit La Bamba" للفرقة الغنائية لوس لوبوس في بعض المباريات التي لعبها للإشادة به.

وتحتوي نسخة الأغنية التي قامت الجماهير بترديدها بعد تسجيل اللاعب في شباك وست هام يوم الأربعاء الماضي، بعض الكلمات الإباحية والتي تجسد بعض الصور النمطية العرقية.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى لحدوث تلك الواقعة، حيث سبق أن قام ليدز بمطالبة الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغيير كلمات هذه الأغنية بعد ظهور اللاعب ضد بورنموث في نوفمبر الماضي.

وبعد تكرار الأمر يوم الأربعاء، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ليدز طالب الجماهير باستخدام كلمات لائقة وتناسب وجود العائلات في ملعب الفريق، وذلك بعد وجود اتصالات من بعض الجمعيات المناهضة للعنصرية التي حثت النادي الإنجليزي على إيقاف هذه التصرفات في أسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر أن جنوتو ظهر في 6 مباريات فقط مع ليدز بالدوري الإنجليزي حتى الآن، ونجح في تسجيل مرة واحد بقميص الفريق.