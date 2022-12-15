"ألفاريز لابد أن يلعب أساسيًا".. كيف عرفت زوجة فالفيردي مستقبل الأرجنتين؟

تنبؤات زوجة لاعب وسط ريال مدريد لا تخيب

تحدثت الصحفية الأرجنتينية مينا بونينو قبل البطولة بما يشبه الفأل الطيب لأنصار الألبيسيليستي، بونينو التي تعد زوجة لاعب وسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي، تعود من جديد لإثارة الجدل.

كانت قد تحدثت في وقت سابق عن ليونيل ميسي نجم الأرجنتين قائلة إنه سيقدم أداء طيبًا، الأمر الذي يرى العالم كيف أنه قد حدث بوضوح إذ إن ليونيل ميسي واحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق في هذه النسخة.

لكن ما يجدر الإشارة إليه، هي أنها طالبت المدرب ليونيل سكالوني قبل البطولة بالدفع بجوليان ألفاريز بشكل أساسي، وهو الذي دخل البطولة بديلًا للاوتارو مارتينيز تمامًا كما هو حاله مع إرلينج هالاند في مانشستر سيتي.

وبعد تسجيله 4 أهداف كاملة في هذه البطولة التي يعد أحد هدافيها، وآخرها هدفيه في مرمى كرواتيا بالدور نصف النهائي، آن الأوان لترد بونينو.

كتبت بونينو عبر تويتر: "أعرف القليل من الأشياء".. ليرد عليها المتابعون بأنها ذات فأل طيب على الكرة الأرجنتينية بشكل عام مع آرائها المختلفة والتي صدقها جوليان ألفاريز بأدائه الرائع في 2022.