ألفاريز: سأستغل ميسي للتعلم منه .. ولا أفكر في كأس العالم الآن

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Julian Alvarez Lionel Messi Argentina 2022Getty
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جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي يتحدث عن اللعب بجوار ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين.

أكد الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن اللعب بجوار ليونيل ميسي والتعلم منه في منتخب الأرجنتين يعد فرصة لا مثيل لها.

ألفاريز، صاحب الاثنين وعشرين عامًا، يملك في رصيد 11 مباراة مع منتخب الأرجنتين، وسجل هدفين بالفعل منذ أول مباراة له في يونيو 2021.

وظهر ألفاريز خلال المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وتحدث عن فرص الأرجنتين في كأس العالم، وما يمثله له اللعب بجوار ميسي.

وقال ألفاريز في تصريحاته عن ميسي: "أتعلم فقط من مجرد مشاهدته، من الصعب تقليده، إنه أفضل لاعب في العالم، أنا محظوظ لأنني شاركت غرفة الملابس وملعب التدريب معه، الآن لدي فرصة للعب بجانبه ويمكنه أن يساعدني في أسلوبي".

وأضاف عن تصريحات مدرب الإسباني بيب جوارديولا بأن منتخب الأرجنتين المرشح الأول للفوز بكأس العالم 2022: "لا أعرف ما إذا كان قد قال ذلك عن قناعة، نمر بحالة جيدة، لكن البطولة صعبة، علينا التركيز في كل التفاصيل، لأن أي مباراة يمكن أن تؤذينا، لدينا الفرصة والثقة ويمكننا خوض بطولة جيدة".

وعما إذا كان قلق من خوض كأس العالم للمرة الأولى، قال ألفاريز في ختام حديثه: "نحن نعلم عن كأس العالم، ونعلم أنه بعيد الآن، أمامنا الكثير لنفعله هنا، نحن نعلم ما يجب أن نقوم به يوميًا في مانشستر سيتي، سيكون هناك الكثير من الوقت للتفكير في كأس العالم عندما نتوجه إلى المنتخب".

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