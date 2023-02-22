ألفارو موراتا: فينيسيوس ليس وحده المستهدف بالعنصرية

العنصرية تجاه فينيسيوس لا يراها ألفارو موراتا ضده وحده؛ ويرى الحل بسيط ضاربًا المثل بإنجلترا.

يعتقد الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، ليس وحده المستهدف بالعنصرية بل هي أمر لعين يطول كل اللاعبين في إسبانيا.

ويتعرض اللاعب البرازيلي لعنصرية شبه ممنهجة في الملاعب الإسبانية لم تتوقف رغم شكوته منها.

وتحدث موراتا في حوار مع ESPN وقال عن أزمة العنصرية التي يتعرض لها فينيسيوس: "في النهاية هذا لا يحدث له وحده؛ بل لنا كلنا. حينما ألعب خارج ملعبنا أتعرض لإهانات. أعتقد إنه أمر متربط بكرة القدم، لا يحدث لفينسيوس وحده بل لكثير من الناس؛ لعدد من زملائنا بالفريق أو المدرب. هذا جزء من كرة القدم. يجب أن تكون كرة قدم فقط للجميع ليس لفينيسيوس وحده بل لي ولجوردي ألبا".

وتابع مهاجم أتلتيكو مدريد "الوضع غير مقبول أو مفهوم ويجب ألا يكون موجودًا بكرة القدم. حينما يُهينك شخص في الملعب فيجب ألا يدعوه يحضر بعد ذلك".

وواصل موراتا الذي لعب لتشيلسي وتعرض لإهانات هو الآخر "لدينا وقت عصيب بغض النظر عن استعدادك لهذا الموقف. حينما يطالبون بموتك أو يتحدثون بالكثير عن زوجتك وأطفالك فالوضع معقد. لكن لا يمكننا التركيز مع ذلك لأنه يحدث كل أحد. ليست مشكلة اللاعبين أو كرة القدم لكنها مشكلة دولة. يمكننا أخذ الدوري الإنجليزي كمثال؛ إن فعل شخص ذلك في حدث رياضي فلن يعود إليه ثانية".