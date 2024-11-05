"آسف لأنني لا أستطيع تقديم المساعدة" .. حديث عاطفي من ألفارو موراتا بعد هزيمة ريال مدريد أمام ميلان

سعادة موراتا في ليلة سقوط ريال مدريد "منقوصة"..

رغم سعادته الكبرى بتحقيق فريقه ميلان الإيطالي فوزًا مدويًا أمام ريال مدريد داخل استاد سانتياجو برنابيو إلا أن اللاعب الإسباني ألفارو موراتا، لم يستطع كذلك إخفاء مدى تأثره بما تمر به منطقة فالنسيا الإسبانية على إثر ضرب إعصار دانا لها.

الروسونيري أسقطوا الميرنجي أمس الثلاثاء، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في مدريد، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وسجل موراتا الهدف الثاني للفريق الإيطالي في المباراة، ليكون ريال مدريد؛ فريقه الأسبق الذي انضم له بينما كان عمره أقل من 18 عامًا، أكثر الفرق التي سجل في مرماها بواقع سبعة أهداف خلال 13 مباراة.

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وعقب اللقاء، قال موراتا خلال تصريحاته لـ"سكاي سبورت": "ما قلته للاعبين قبل المباراة هي أنها مهمة لنا وللجماهير وللنادي، علينا أن نقاتل كالأسود، وبالفعل قدمنا مباراة رائعة وأداءً جيدًا، وإن كنا قد مررنا بفترات صعود ومعاناة على مدار الـ90 دقيقة، هذا أمر طبيعي".

وأضاف مشيدًا بزميله رافائيل لياو: "لم يكن لدينا أي شك على الإطلاق في أنه سيقدم أداءً مميزًا الليلة، عليه أن يدرك أنه قادر على صناعة التاريخ في كرة القدم، إنه أفضل منا جميعًا، وهذا واضح".

بسؤاله عن مدى رضاه عن مستواه خلال المباراة، علق صاحب الـ32 عامًا: "ما أشعر به حقًا أنه على بعد 400 كيلومترًا من هنا، يعيش أناس في الجحيم، بالطبع فخور بتمثيلي لميلان، لكنني آسف لأني لا أستطيع التواجد في وطني وتقديم المساعدة"، في إشارة إلى إعصار دانا الذي ضرب منطقة فالنسيا.

يشار إلى أن تلك الهزيمة جمدت رصيد الميرنجي عند ست نقاط محتلًا المركز الـ17 في جدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد ميلان عند ست نقاط في المركز الـ18، متأخرًا بفارق الأهداف عن الملكي.