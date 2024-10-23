ألغى زفافه من أجل ريال مدريد.. جنون مشجع ملكي في مباراة بوروسيا دورتموند!

كرة القدم تدفع البشر أحيانًا إلى الجنون!

لم يكن الجنون فقط داخل المستطيل الأخضر لملعب سانتياجو برنابيو حين عاد ريال مدريد من التأخر 2-0 ليفوز 5-2 أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، بل امتد الجنون إلى خارج الملعب.

فقد عرض برنامج "اللارجيرو" على شبكة كادينا سير يوم الثلاثاء قصة آلان رييس، مشجع ريال مدريد البالغ من العمر 22 عامًا والذي حضر إلى ملعب سانتياجو برنابيو لأول مرة أمام دورتموند، لكن هذه ليست المشكلة.

المشكلة الكبرى أن رييس، كي يتمكن من حضور مباراة ريال مدريد ضد دورتموند، كان عليه أن يلغي حفل زفافه، وهذا مستوى آخر من الجنون ربما لم يصل أحد عشاق كرة القدم إليه من قبل!.

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وفقًا للبرنامج الإسباني، فإن رييس حينما ذهب لشراء تذكرته، لم يدرك أن موعد المباراة يتزامن مع يوم زفافه، وبمجرد أن اضطر إلى اتخاذ القرار، اتضح له ما يجب القيام به، سيلغي زفافه من أجل ريال مدريد!.

وقال للمصدر ذاته: "لقد أعددت كل شيء، تحدثت مع الكنيسة، ألغيت حفل الزفاف ومائدة الطعام، كل هذا من أجل ريال مدريد ورؤيته".

وأكد رييس أن صديقته "التي كان يفترض أن تكون زوجته" لم تعد تتحدث إليه، قائلًا: "إذا كانت تحبني.. سوف تسامحني".