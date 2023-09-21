ألعاب الفيديو أهم .. تصرف مستفز من جادون سانشو أثناء قمة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد

يبدو أن سانشو يواصل استفزاز مانشستر يونايتد..

يُعتقد أن جادون سانشو جناح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كان يمارس هوايته بلعب ألعاب الفيديو بينما كان لاعبو "الشياطين الحمر" يواجهون بايرن ميونخ الألماني في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

مانشستر يونايتد خسر أمام بايرن ميونخ بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت لحساب المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري.

وتم رصد اسم الحساب الذي اعتاد سانشو اللعب به في "EA Sports FC 24" النسخة الأحدث من اللعبة التي تقدمها شركة "EA Sports" المطورة للعبة الأشهر في كرة القدم، وهو في طور "Pro Clubs"، قبل وقت قصير من انطلاق مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.

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ويواجه سانشو حاليًا مستقبلًا غامضًا في مانشستر يونايتد بعد أن خرج من خطط الهولندي إريك تين هاج مدرب "الشياطين الحمر" والذي أمره بالتدرب بعيدًا عن الفريق الأول بعد الخلاف بينهما.

واعترف المدرب الهولندي بالفعل في وقت لاحق بأنه لا يعرف ما إذا كان سانشو سيلعب للنادي مرة أخرى بعد استبعاده من فريقه.

ويهدف "الشياطين الحمر" إلى العودة إلى طريق الانتصارات يوم السبت عندما يحل ضيفًا على بيرنلي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2023-2024.