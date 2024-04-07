ألتراس باريس: هذا ما يجب على برشلونة الحقير الشعور به.. ستكون مباراة دون رحمة!

رسائل نارية من جماهير باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة...

نشرت مجموعة ألتراس باريس سان جيرمان، بيانًا ناريًا قبل مواجهة فريقها المرتقبة أمام برشلونة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.

ومن المنتظر أن يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على حساب باريس سان جيرمان، مساء يوم الأربعاء القادم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.

ونشرت رابطة الفريق الفرنسي، بيانًا تتوعد فيه برشلونة، وطلبت من جماهير باريس، التواجد في الملعب بكامل سعته لبث الرعب في قلوب الفريق الكتالوني قبل اللقاء.

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وجاء في بيان رابطة جماهير باريس سان جيرمان: " ‏برشلونة الحقير المدعوم من الحكام يجب أن يشعر بأنه أرض معادية له، من واجبنا أن نجعل الملعب حصنًا مرعبا لهم"

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين، ستكون مساء الثلاثاء 16 أبريل على ملعب مونتجويك، الذي يستضيف مباريات برشلونة هذا الموسم.