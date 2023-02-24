"ألا يكفيكم ما يحدث" .. انتقاد لاذع من نصراوي لإدارة مسلي آل معمر

الناقد الرياضي يُسلط الضوء على سلبيات النصر وإدارته

وجه الناقد الرياضي محمد الدويش انتقادات لاذعة لإدارة النصر بقيادة مسلي آل معمر، مشيرًا إلى أن النادي يكفيه ما يفعله الخارجون والمتربصون به.

النصر ورغم تواجده على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بجانب الاتحاد والشباب وإمكانية أن ينفرد بالصدارة حال الفوز مساء غدٍ على ضمك إلا أنه يُعاني من بعض السلبيات على رأسها فشل الإدارة في تعويض غياب دافيد أوسبينا للإصابة.

الفريق السعودي تعاقد مع أوجستين روسي حارس مرمى بوكا جونيورز حتى نهاية الموسم الجاري لكنه جلس على دكة البدلاء بعد مباراتين لعدم تقديمه المستوى المطلوب والمتوقع، وقد انتقد الناقد النصراوي، الدويش، كثيرًا تلك الخطوة من جانب الإدارة والجهاز الفني.

إذ كتب عبر تويتر "تستعجل التعاقد مع حارس غير جاهز وتضيّع عليك خانة، جهازك الطبي يسمح للاعب بالمشاركة ثم تعاوده إصابته".

وأضاف عن ظهور أندرسون تاليسكا في فيلم وثائقي عن النادي واتهامه للتحكيم السعودي بمجاملة الهلال ليُحقق الألقاب "جهازك الإعلامي يسمح لقناة تلفزيونية بعمل فيلم وثائقي بلا مناسبة .. كأنّ ما يفعله به ( خارجه ) لا يكفي !".

يُشار إلى أن النصر ثأر من تلك الخسارة بالفوز 3-2 في إياب الدوري السعودي 2018-2019 بهدف برونو أوفيني القاتل، وقد مهد ذلك الانتصار طريق الأصفر للفوز باللقب.