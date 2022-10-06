"ألا تشاهدون توهجي؟".. رودريجو يستنكر غيابه عن ألبوم كأس العالم!

نجم ريال مدريد يستغرب من إقصائه

دائمًا ما تكون ملصقات "بانيني" الرسمية قبل كل موعد عالمي في كرة القدم معيارًا لقياس بعض التفضيلات بالنسبة للمدربين، ولكن بالتأكيد لن تكون هذه الملصقات معيارية في حالة رودريجو جويس، الذي يعد من أهم أسماء البرازيل في الآونة الأخيرة.

نجم ريال مدريد وجد نفسه خارج الملصقات التي ضمت لاعبي البرازيل المتوقعين للمونديال والتي تطبعها "بانيني" الأمر الذي أثار استغرابه ودفعه للتعليق عنه بشكل واضح.

ألا تشاهدون توهجي؟!

وقال اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": "إذا كان هناك لاعب في ريال مدريد ويبلي البلاء الحسن، فإنه يملك الفرص الأكبر (للذهاب إلى كأس العالم) ولكن علي العمل أكبر لأن التنافس عال للغاية، وأنا أدرك أن أي خطأ أقوم به قد يحدث فارقًا، لكني أعتقد أن فرصتي عظيمة جدًا".

وأضاف: "بالطبع أحبطني عدم الوجود في الألبوم، علي أن أقول ذلك، التوهج الذي أظهر به يستحق أن أوضع في التشكيلة".

ليس رودريجو جويس وحده من لا يجد مكانًا في تشكيلات المنتخبات الأساسية الكبرى داخل ألبوم "بانيني"، لقد استبعد الألبوم باولو ديبالا من تشكيلة الأرجنتين على سبيل المثال، يبدو أن ألبومات "بانيني" قد دخلت جدل كأس العالم وغياباته مبكرًا للغاية.