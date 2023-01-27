ألابا يصدم أنشيلوتي بكابوس جديد قبل مواجهة ريال سوسييداد

المدرب الإيطالي سيكون مطالبًا بالبحث عن حلول جديدة

وجه دافيد ألابا مدافع ريال مدريد صدمة جديدة للمدرب كارلو أنشيلوتي، بسبب الانتكاسة التي تعرض لها خلال محاولته للعودة إلى الملاعب.

المدافع النمساوي غاب عن قائمة ريال في الديربي أمام أتلتيكو مدريد أمس، الخميس، بسبب إصابة في قدمه اليمنى، وهي المباراة التي فاز بها فريقه بنتيجة 3/1 في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن اللاعب تواجد صباح اليوم في تدريبات ريال الجماعية، وعلى الرغم من قيامه بلمس الكرة، إلا أنه شعر ببعض الآلام في مكان إصابته.

وهو ما يعني أن عودة اللاعب ستتأخر لأكثر من ذلك، لتزداد الأزمات التي يعاني منها أنشيلوتي في الناحية الدفاعية بعد إصابة فيرلان ميندي في الديربي أمام أتلتيكو.

ومن المقرر أن يبحث المدرب الإيطالي عن بعض الحلول الأخرى قبل مواجهة ريال سوسييداد القادمة بالدوري، سواء بتحريك ناتشو إلى مركز الظهير الأيسر، أو الاعتماد على إدواردو كامافينجا مثلما حدث في الديربي.

يذكر أن ألابا غاب عن 4 مباريات سابقة لريال هذا الموسم، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها الأمر منذ قدومه للفريق قادمًا من بايرن ميونخ، ويطمح أنشيلوتي في عودته بأقرب وقت ممكن للحاق بالفريق في كأس العالم للأندية، بالإضافة للموقعة الهامة أمام ليفربول في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.