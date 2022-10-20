أكل العشب .. هنري ينهار ضاحكًا بسبب تصرفات إيفرا

استوديو مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، الذي جمع بين هنري وإيفرا، كان مليئًا باللحظات المثيرة للدهشة.

حمل الاستوديو التحليلي لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في قمة الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، والذي شهد تواجد الثنائي الفرنسي تييري هنري وباتريس إيفرا، العديد من اللقطات المرحة والمثيرة للجدل.

هنري وإيفرا، اللذان لعبا مع آرسنال ومانشستر يونايتد على الترتيب، تواجدا في استوديو "أمازون برايم فيديو" لتحليل المباراة.

ماذا فعل إيفرا؟

أثناء التحليل، قام إيفرا بأمر غير متوقع على الإطلاق، حيث قام بالتقاط بعض العشب من ملعب "أولد ترافورد" قبل بداية المباراة، ثم قام بتناوله، لينفجر الجميع بما فيهم هنري من الضحك.

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وبعد أن خمدت الضحكات، كشف الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، والذي ظهر لإجراء مقابلة معه قبل المباراة، أنه شاهد ما قام به إيفرا، قبل أن يعتذر مقدم الاستوديو نيابة عن مدافع "الشياطين الحمر" السابق.

ومع استمرار هنري في الضحك سأله مقدم الاستوديو عن السبب ليرد: "المدرب كان يسألني فقط إذا ما كان إيفرا مستمتعًا بطعم العشب"، ليضحك تين هاج هو الآخر على الأمر.

إيفرا لم يتوقف بعد ذلك، حيث قام بالتقاط جزء آخر من عشب الملعب في وقت لاحق.

انتقاد ساخر من راشفورد

المواقف الطريفة لم تتوقف في ذلك الاستوديو التحليلي بعد المباراة، حيث وقع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ضحية لتعليقات إيفرا وهنري اللاذعة بسبب تصرفاته خلال المباراة.

راشفورد أهدر فرصة ثمينة للتسجيل في شوط المباراة الأول، بعدما تعامل برعونة بالغة مع فرصة مثالية بتسديد الكرة بقوة أكبر من اللازم.

هنري قال عن تلك الفرصة: "المرمى مفتوح أمامك، قم فقط بالإنهاء ضع الكرة، لماذا القوة؟ بجانب القدم وهدف".

ليرد إيفرا: "لا يملك الجميع عقلك يا هنري"، ليرد أسطورة آرسنال: "أعلم ذلك، لكن إذا كان لديك واحد قم باستخدامه".