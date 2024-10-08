بسبب غسيل الأطباق . .لاعب مانشستر يونايتد السابق ينجو من فقدان إبهامه!

تم إنقاذ الموقف في الوقت المناسب

كاد أكسيل توانزيني لاعب إبسويتش تاون الإنجليزي، أن يفقد إبهامه في حادث غريب بمنزله، مما استدعى رعاية طبية عاجلة لإنقاذ الموقف.

مدافع مانشستر يونايتد السابق غاب عن هزيمه فريقه الساحقة بنتيجة 4/1 أمام وست هام هذا الأسبوع حيث قال مدربه كيران ماكيني إنه بحاجة إلى عملية جراحية لعلاج إصابة في اليد.

صحيفة "ديلي ميل" قالت إن توانزيني كاد أن يفقد إبهامه في حادث بالمطبخ عندما كان يغسل الأطباق الأسبوع الماضي، حيث تسببت إحدى الشظايا في جرح عميق بيده، ولكنه خضع للعلاج اللازم.

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وأوضحت الصحيفة أن الأطباء أنقذوا اللاعب البالغ من العمر 26 سنة من فقدان إبهامه، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب لفترة قصيرة لن تتجاوز بضعة أسابيع.

وكان توانزيبي قد انضم إلى إبسويتش من مانشستر يونايتد بعد سلسلة من الإعارات بعيدًا عن أولد ترافورد، بما في ذلك تجارب مع أستون ونابولي وستوك سيتي.