"أكرم عفيف ونجم قطري آخر" .. أبطال آسيا على رادار دوري روشن السعودي

هل نرى أكرم عفيف في دوري روشن السعودي؟

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بدأت أندية دوري روشن السعودي في التحرك من الآن، للتفاوض مع نجوم جدد لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليتم وضع نجوم المنتخب القطري بطل كأس آسيا ضمن أهدافهم.

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وكشف الإعلامي بندر المشرافي، عبر برنامج "FEED BACK" المذاع على قنوات الكاس القطرية، عن دخول أحد أندية دوري روشن السعودي، في مفاوضات مع أكرم عفيف لاعب السد، بجانب لاعبين آخرين في المنتخب القطري.

وقال مقدم البرنامج: "حسب الأخبار التي وصلتنا، فإن هناك عروض إلى أكرم عفيف وعدد من لاعبي المنتخب القطري من السعودية لست مستغربًا هذا الأمر".

ليرد المشرافي قائلًا: "جاءت مفاوضات من أندية كبيرة في السعودية، أحد أندية صندوق الاستثمارات العامة، لأكرم عفيف والمعز علي".

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وقاد عفيف والمعز علي المنتخب القطري، للتتويج ببطولة كأس أمم آسيا مرتين على التوالي، في نسختي 2019 التي أقيمت في الإمارات، و2023 التي استضافتها قطر.

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