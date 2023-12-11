النجم البرازيلي حضر لمؤازرة الاتحاد في المونديال، فماذا قال عن الجماهير؟

حضر البرازيلي تشيكو؛ نجم الاتحاد السعودي الأسبق، إلى مدينة جدة، لمساندة العميد في مشواره في كأس العالم للأندية 2023.

العميد يستهل مشواره في الحدث العالمي بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي غدًا الثلاثاء، على أن يلتقي الفائز منهما بالأهلي المصري في الدور الثاني.

وعلى هامش مران الليلة، الذي حضره البرازيلي لدعم اللاعبين في الحصة التدريبية الأخيرة، توجه له الصحفيين، في حضور مراسل "GOAL"، بسؤال عن الهتاف المفضل بالنسبة له من قبل الجماهير، ليرد: "أحب هتافين قديمين لكن لا أتذكرهما الآن، لكن من الهتافات الحالية أحب (اتحادي .. سابو ليه .. سابو ليه)".

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هذا الهتاف استحدثه جمهور العميد لاستفزاز جماهير النصر، إذ يرددونه عندما يتألق المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي كان قد فسخ العالمي عقده في أواخر عام 2021، لينضم بعدها مجانًا للاتحاد في شتاء 2022 ويبدأ رحلة تألق جديدة في دوري روشن السعودي.

يذكر أن تشيكو شارك مع الاتحاد في نسخة 2005 من المونديال، والتي احتل بها العميد المركز الرابع بعدما فاز أمام الأهلي المصري 1-0 ثم تلقى هزيمتين أمام ساو باولو البرازيلي 3-2 ثم أمام ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي 3-2.