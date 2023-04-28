أكثر من مجرد هداف .. المسؤولية والقيادة سمة كريستيانو رونالدو أمام الرائد

النصر بقيادة نجمه البرتغالي استعاد نغمة الانتصارات

shahid

ربما لو سألنا الجمهور النصراوي عن اللاعب الذين يرونه أكثر إيمانًا بإمكانية الفوز بلقب دوري روشن السعودي هذا الموسم رغم الابتعاد بفارق 6 نقاط عن الاتحاد في الصدارة، لكانت جُل الإجابات كريستيانو رونالدو.

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النصر تعاقد مع الأسطورة البرتغالي للاستفادة منه فنيًا داخل الملعب وماليًا خارجه، من خلال الإعلانات وحقوق الرعاية، لكن الواضح أن الدون مُصر على تقديم الإضافة فيما يخص تعليم اللاعبين كيفية بذل الجهد والتضحية والإيمان بالإمكانيات والآمال الضئيلة .. هذا ما أظهره خلال مواجهة اليوم أمام الرائد.

رونالدو لعب اليوم على الورق مهاجمًا أمام الرائد، لكنه في الملعب كان يتحرك في كل مكان، بالطول والعرض، ليُساعد زملائه في الانتشار والتحرك والضغط، وقد أسفرت تحركاته عن الهدف الأول وسجله بنفسه والثاني الذي أحرزه عبد الرحمن غريب، حيث كان قد بدأ الهجمة برأسيته المتقنة.

الأهم من ذلك الدور الفني هو تمتعه بروح المسؤولية والقيادة التي ظهرت من خلال عدة لقطات كشفت عن توجيهاته للاعبين ودعوتهم لهم بالتقدم والضغط، بل وصراخه وغضبه منهم أحيانًا للبخل في جهدهم وغياب دورهم في الضغط على مدافعي الرائد.

صاحب الـ38 عامًا لم يكتف بدور الهداف في النصر، أو حتى المشارك بفعالية في الآلة الهجومية، بل أصبح بالفعل القائد الحقيقي للفريق وهذا ظهر اليوم من خلال توجيهاته للاعبين وروح التحدي داخله وملامح وجهه الذي لم تحمل أي استسلام في صراع اللقب، بل حتى في حديثه مع الحكم للمطالبة بركلة الجزاء أو للجدل حول أي قرار ضد فريقه.

رونالدو بالتأكيد يجب أن يكون المثل لكل اختيار للاعب أجنبي كبير في دوري روشن السعودي، فالنجوم أمثاله من أصحاب تلك العقلية والشخصية الفائزة الرافضة لأي خسارة هي الطريق الوحيد لنهضة الدوري وتقدمه للمركز الذي يريده الجميع في المملكة.

Shahid