أكثر من مجرد لاعب .. احتفال رونالدو الجديد يصل إلى رياضة الكريكت!

بعد أن اجتاح ملاعب كرة القدم انتقل إلى رياضة آخرى

قلد واين بارنيل نجم الكريكت الجنوب أفريقي احتفال كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

احتفل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بطرد سورياكومار ياداف في مباراة السوبر 12 لكأس العالم ضد الهند في بيرث يوم الأحد 30 أكتوبر.

بعد أن اهتز ترتيب الهند الأول بسبب هجوم جنوب إفريقيا السريع، حيث تقدم سورياكومار ياداف بمفرده إلى الأمام وحقق 68 من 40 عملية تسليم قبل أن يطرده بارنيل.

وتنفس اللاعب الجنوب إفريقي الصعداء بعد أخذ نصيب ضارب الكرة الهندي الوحيد، حيث شوهد بارنيل وهو يقلد احتفال رونالدو الجديد المعروف بـ "راحة البال".

اشتهر احتفال رونالدو بـ Siuu، لكن اللاعب البرتغالي الدولي غير ذلك مؤخرًا أثناء اللعب مع مانشستر يونايتد.

ويبدو أنّ تأثير كريستيانو رونالدو لا يتوقف فقط عند ملاعب كرة القدم وإنما يمتد لرياضات وألعاب أخرى، فقد سبق وقُلّد احتفاله الشهير Suiii في مسابقات مختلفة، والآن يظهر احتفاله الجديد أيضًا.