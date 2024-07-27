أكثر من ضعف المتابعين.. لامين يامال يواصل النجاح خارج الملعب

لامين يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب...

يواصل لامين يامال، نجم المنتخب الإسباني ونادي برشلونة، نجاحاته وهذه المرة مع رقم قياسي جديد، ولكن خارج الملعب، بعد تألقه في بطولة يورو 2024، مع منتخب بلاده.

وساهم اللاعب الشاب صاحب الـ 17 عامًا، في فوز منتخب بلاده ببطولة يورو 2024، التي استضافتها ألمانيا، منذ منتصف يونيو وحتى منتصف الشهر، وحصل يامال في البطولة على جائزة أفضل لاعب شاب.

وبعد التألق الكبير الذي حققه يامال داخل الملعب، أصبح من أكثر اللاعبين شهرة في العالم بالوقت الحالي، وارتفع عدد متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" من 7.2 مليون متابع، في اليوم الأول للبطولة ووصل إلى 18.2 مليون متابع، في الوقت الحالي بزيادة تصل إلى 153% في وقت قياسي.

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ويحصل اللاعب الإسباني، في الوقت الحالي على عطلته السنوية، قبل أن يعود إلى برشلونة، في شهر أغسطس القادم، للاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد، الذي ينطلق يوم 17 من الشهر المقبل أمام فالنسيا.

جدير بالذكر أن يامال، أصبح هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسهم باريس سان جيرمان، بينما تحاول إدارة برشلونة الحفاظ على نجمها بتجديد عقده الذي ينتهي في عام 2026، وسط مطالبات من وكيل أعمال اللاعب بزيادة راتب لامين.