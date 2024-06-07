أكثر من ضعف 22 مليونًا .. مبلغ ضخم لإنهاء الاتحاد عقد مارسيلو جاياردو!

كيف سيحل الاتحاد تلك الأزمة؟

يبحث نادي الاتحاد عن التخلص من المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو خلال الوقت الحالي، بعد أن قدم الفريق معه نتائج ومستويات محبطة خلال الفترة التي قاد فيها الفريق، ولكن سيبقى الشرط الجزائي الضخم هو العائق.

وكان الإعلامي الأرجنتيني لوكاس جاتي المقرب من جاياردو قد أكد خلال برنامج "دورينا غير" على أن قيمة الشرط الجزائي في عقد جاياردو مع الاتحاد هو 22 مليون يورو، وأن المدرب متمسك بالحصول على حقوقه كاملة.

ولكن كشفت صحيفة "عكاظ" عن الورطة الكبيرة التي وضع الاتحاد نفسه فيها، حيث أكدت على أن الشرط الجزائي هو 50 مليون يورو، يجب دفعها من خزينة النادي وليس من الدعم الموجه من صندوق الاستثمارات العامة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن عقد جاياردو ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2024-25، وهناك رغبة حقيقية في رحيله، بسبب رغبته في التخلص من النجم الفرنسي كريم بنزيما وعدم الاعتماد عليه الموسم القادم.

وأصبح الرئيس الجديد الذي سيتولى قيادة نادي الاتحاد خلال الموسم المقبل، أمام ملف صعب للغاية وهو مارسيلو جاياردو، بعد تمسكه بحقوقه المالية كاملة من أجل الرحيل.