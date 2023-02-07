أكثر اللاعبين العرب تسجيلًا للأهداف في كأس العالم للأندية عبر التاريخ

لا شك أن بطولة كأس العالم للأندية هي إحدى أهم البطولات في عالم كرة القدم، على الرغم من ظهورها منذ حوالي 20 عامًا فقط.
يشارك في مونديال الأندية الفرق الحاصلة على دوري الأبطال في قاراتها، وتوفر لها احتكاك قوي بمدارس كروية مختلفة.
يعتبر كأس العالم للأندية بذلك بطولة تكريمية لأبطال القارات، واعتادت الجماهير العربية على تواجد فريق عربي على الأقل في كل عام.
ونجحت الأندية العربية في تقديم صورة مشرفة في كأس العالم للأندية عبر التاريخ سواء عن طريق تحقيق الأندية لمراكز متقدمة أو بإنجازات فردية.
ويتواجد العرب بين قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولة، واعتادوا الظهور الدائم بين قوائم المسجلين.
وفي هذا التقرير، نتعرف على ترتيب هدافي كأس العالم للأندية على مر التاريخ من العرب؟ ومن الأكثر تسجيلًا على المستوى العربي؟
من هو هداف كأس العالم للأندية من العرب؟
يعد محمد أبوتريكة، أسطورة النادي الأهلي المصري، أكثر لاعب عربي تسجيلًا للأهداف في كأس العالم للأندية وذلك بواقع أربعة أهداف.
كما كان هداف نسخة 2006 والتي حقق فيها الأهلي أول ميدالية عربية وأول ميدالية برونزية له عبر التاريخ.
وتساوى معه سالم الدوسري بعد التسجيل في مرمى فلامنجو البرازيلي.
ترتيب الهدافين العرب في كأس العالم للأندية عبر التاريخ
|الترتيب
|اللاعب
|النادي
|الأهداف
|المباريات
|=1
|سالم الدوسري
|الهلال السعودي
|4
|8
|=1
|محمد أبو تريكة
|الأهلي المصري
|4
|11
|=3
|بغداد بونجاح
|السد القطري
|3
|3
|=3
|حسين الشحات
|العين الإماراتي /الأهلي المصري
|3
|10
|=5
|محسن ياجور
|الرجاء المغربي
|2
|5
|=5
|محمد كنو
|الهلال السعودي
|2
|6
|=5
|عماد متعب
|الأهلي المصري
|2
|9
|=5
|محمد نور
|اتحاد جدة
|2
|3
|=5
|ياسر إبراهيم
|الأهلي المصري
|2
|5
|=5
|عبد الكريم حسن
|السد القطري
|2
|3
|=5
|عماد محمد رضا
|سباهان أصفهان الإيراني
|2
|2
|=12
|حسن الهيدوس
|السد القطري
|1
|6
|=12
|محسن متولي
|الرجاء المغربي
|1
|4
|=12
|أحمد عبدالقادر
|الأهلي المصري
|1
|5
|=12
|عبدالإله حفيظي
|الرجاء المغربي
|1
|4
|=12
|عمرو السولية
|الأهلي المصري
|1
|7
|=12
|محمد مجدي أفشة
|الأهلي المصري
|1
|7
|=12
|يوسف أشامي
|الرجاء المغربي
|1
|2
|=12
|شمس الدين الشطيبي
|الرجاء المغربي
|1
|4
|=12
|محمد الحمادي
|الوحدة الإماراتي
|1
|3
|=12
|عبدالملك زياية
|وفاق سطيف الجزائي
|1
|2
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