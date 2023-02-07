أكثر اللاعبين العرب تسجيلًا للأهداف في كأس العالم للأندية عبر التاريخ

مصعب صلاحمصعب صلاح
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Salem Al Dawsari Mohamed Aboutrika Hussein El ShahatGettyImage
كأس العالم للأنديةالأهليالهلالقراءات طويلةسالم الدوسري

تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس العالم للأندية عبر التاريخ من العرب، وما هو ترتيب سالم الدوسري ومحمد أبوتريكة بينهم؟

لا شك أن بطولة كأس العالم للأندية هي إحدى أهم البطولات في عالم كرة القدم، على الرغم من ظهورها منذ حوالي 20 عامًا فقط.

يشارك في مونديال الأندية الفرق الحاصلة على دوري الأبطال في قاراتها، وتوفر لها احتكاك قوي بمدارس كروية مختلفة.

يعتبر كأس العالم للأندية بذلك بطولة تكريمية لأبطال القارات، واعتادت الجماهير العربية على تواجد فريق عربي على الأقل في كل عام.

ونجحت الأندية العربية في تقديم صورة مشرفة في كأس العالم للأندية عبر التاريخ سواء عن طريق تحقيق الأندية لمراكز متقدمة أو بإنجازات فردية.

ويتواجد العرب بين قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولة، واعتادوا الظهور الدائم بين قوائم المسجلين.

وفي هذا التقرير، نتعرف على ترتيب هدافي كأس العالم للأندية على مر التاريخ من العرب؟ ومن الأكثر تسجيلًا على المستوى العربي؟

من هو هداف كأس العالم للأندية من العرب؟

يعد محمد أبوتريكة، أسطورة النادي الأهلي المصري، أكثر لاعب عربي تسجيلًا للأهداف في كأس العالم للأندية وذلك بواقع أربعة أهداف.

كما كان هداف نسخة 2006 والتي حقق فيها الأهلي أول ميدالية عربية وأول ميدالية برونزية له عبر التاريخ.

وتساوى معه سالم الدوسري بعد التسجيل في مرمى فلامنجو البرازيلي.

ترتيب الهدافين العرب في كأس العالم للأندية عبر التاريخ

الترتيباللاعبالناديالأهدافالمباريات
=1سالم الدوسريالهلال السعودي48
=1محمد أبو تريكةالأهلي المصري411
=3بغداد بونجاحالسد القطري33
=3حسين الشحاتالعين الإماراتي /الأهلي المصري310
=5محسن ياجورالرجاء المغربي25
=5محمد كنوالهلال السعودي26
=5عماد متعبالأهلي المصري29
=5محمد نوراتحاد جدة23
=5ياسر إبراهيمالأهلي المصري25
=5عبد الكريم حسنالسد القطري23
=5عماد محمد رضاسباهان أصفهان الإيراني22
=12حسن الهيدوسالسد القطري16
=12محسن متوليالرجاء المغربي14
=12أحمد عبدالقادرالأهلي المصري15
=12عبدالإله حفيظيالرجاء المغربي14
=12عمرو السوليةالأهلي المصري17
=12محمد مجدي أفشةالأهلي المصري17
=12يوسف أشاميالرجاء المغربي12
=12شمس الدين الشطيبيالرجاء المغربي14
=12محمد الحماديالوحدة الإماراتي13
=12عبدالملك زيايةوفاق سطيف الجزائي12

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