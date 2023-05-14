أكثر الفرق تحقيقًا للدوري الإسباني عبر التاريخ

تعرف على أكثر الفرق فوزًا بالدوري الإسباني عبر التاريخ، والفرق الأكثر نجاحًا في تاريخ البطولة..

حين نتحدث عن بطولة انطلقت في عام 1929، فنحن نتحدث عن إحدى البطولات العريقة في الكرة الأوروبية، وحين نتحدث عن الدوري الإسباني يكون الموضوع أكثر سحرًا لمعرفتنا بالأندية الإسبانية وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة.

ريال مدريد هو قيدوم تلك البطولة وأكثر من توج بألقابها برصيد 35 لقبًا، وبالطبع يليه برشلونة في المركز الثاني ومع النادي الكتالوني 27 لقب دوري إسباني.

تأتي أندية أخرى بين المتوجين وبالتحديد 7 أندية إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة حملوا هذا اللقب الغالي.

فيما ترتفع قائمة الفرق الوصيفة لليجا عبر التاريخ بخلاف ريال مدريد وبرشلونة لتصل إلى 11 ناديًا.

في السطور التالية نستعرض لكم الفرق الفائزة بلقب الدوري الإسباني عبر التاريخ، وكذلك الفرق التي سبق أن حصلت على الوصافة وعدد مرات التتويج وعدد مرات الوصافة.

أكثر الفرق تتويجًا بالدوري الإسباني عبر التاريخ؟

الفريق البطل الوصيف سنوات التتويج ريال مدريد 35 24 1931–32, 1932–33, 1953–54, 1954–55, 1956–57, 1957–58, 1960–61, 1961–62, 1962–63, 1963–64, 1964–65, 1966–67, 1967–68, 1968–69, 1971–72, 1974–75, 1975–76, 1977–78, 1978–79, 1979–80, 1985–86, 1986–87, 1987–88, 1988–89, 1989–90, 1994–95, 1996–97, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2011–12, 2016–17, 2019–20, 2021–22 برشلونة 27 27 1929, 1944–45, 1947–48, 1948–49, 1951–52, 1952–53, 1958–59, 1959–60, 1973–74, 1984–85, 1990–91, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1997–98, 1998–99, 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19,2022-23 أتلتيكو مدريد 10 10 1939–40, 1940–41, 1949–50, 1950–51, 1965–66, 1969–70, 1972–73, 1976–77, 1995–96, 2013–14, 2020–21 أتلتيك بيلباو 8 7 1929–30, 1930–31, 1933–34, 1935–36, 1942–43, 1955–56, 1982–83, 1983–84 فالنسيا 6 6 1941–42, 1943–44, 1946–47, 1970–71, 2001–02, 2003–04 ريال سوسييداد 2 3 1980–81, 1981–82 ديبورتيفو لاكورونيا 1 5 1999-2000 إشبيلية 1 4 1945-46 ريال بيتيس 1 - 1934-35 ريال سرقسطة - 1 فياريال - 1 سبورتنج خيخون - 1 راسينج سانتاندير - 1 لاس بالماس - 1