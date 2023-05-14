أكثر الفرق تحقيقًا للدوري الإسباني عبر التاريخ

أحمد مجديأحمد مجدي
Real Madrid, Barcelona, La liga Trophy GFXGoal / Getty
الدوري الإسباني - لا ليجابرشلونةريال مدريدأتليتكو مدريدأتليتيكو بلباوإشبيليةريال بيتيسفالنسياديبورتيفو لاكورونيا

تعرف على أكثر الفرق فوزًا بالدوري الإسباني عبر التاريخ، والفرق الأكثر نجاحًا في تاريخ البطولة..

حين نتحدث عن بطولة انطلقت في عام 1929، فنحن نتحدث عن إحدى البطولات العريقة في الكرة الأوروبية، وحين نتحدث عن الدوري الإسباني يكون الموضوع أكثر سحرًا لمعرفتنا بالأندية الإسبانية وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة.

ريال مدريد هو قيدوم تلك البطولة وأكثر من توج بألقابها برصيد 35 لقبًا، وبالطبع يليه برشلونة في المركز الثاني ومع النادي الكتالوني 27 لقب دوري إسباني.

تأتي أندية أخرى بين المتوجين وبالتحديد 7 أندية إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة حملوا هذا اللقب الغالي.

فيما ترتفع قائمة الفرق الوصيفة لليجا عبر التاريخ بخلاف ريال مدريد وبرشلونة لتصل إلى 11 ناديًا.

في السطور التالية نستعرض لكم الفرق الفائزة بلقب الدوري الإسباني عبر التاريخ، وكذلك الفرق التي سبق أن حصلت على الوصافة وعدد مرات التتويج وعدد مرات الوصافة.

أكثر الفرق تتويجًا بالدوري الإسباني عبر التاريخ؟

الفريقالبطلالوصيفسنوات التتويج
ريال مدريد35241931–32, 1932–33, 1953–54, 1954–55, 1956–57, 1957–58, 1960–61, 1961–62, 1962–63, 1963–64, 1964–65, 1966–67, 1967–68, 1968–69, 1971–72, 1974–75, 1975–76, 1977–78, 1978–79, 1979–80, 1985–86, 1986–87, 1987–88, 1988–89, 1989–90, 1994–95, 1996–97, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2011–12, 2016–17, 2019–20, 2021–22
برشلونة27271929, 1944–45, 1947–48, 1948–49, 1951–52, 1952–53, 1958–59, 1959–60, 1973–74, 1984–85, 1990–91, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1997–98, 1998–99, 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19,2022-23
أتلتيكو مدريد10101939–40, 1940–41, 1949–50, 1950–51, 1965–66, 1969–70, 1972–73, 1976–77, 1995–96, 2013–14, 2020–21
أتلتيك بيلباو871929–30, 1930–31, 1933–34, 1935–36, 1942–43, 1955–56, 1982–83, 1983–84
فالنسيا661941–42, 1943–44, 1946–47, 1970–71, 2001–02, 2003–04
ريال سوسييداد231980–81, 1981–82
ديبورتيفو لاكورونيا151999-2000
إشبيلية141945-46
ريال بيتيس1-1934-35
ريال سرقسطة-1
فياريال-1
سبورتنج خيخون-1
راسينج سانتاندير-1
لاس بالماس-1

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