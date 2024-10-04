"أكبر كذبة في التاريخ" .. سعود الصرامي يرفض زعامة الهلال وينصف جماهير هذا النادي!

الصرامي يمنح مركزًا صادمًا للهلال بين الأندية الجماهيرية..

كعادته في تقديم التصريحات المثيرة للجدل، خلال الفترة الأخيرة، وجه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، رسالة صادمة لجماهير نادي الهلال، رافضًا نغمة ترديد الهلال بأنه النادي الأول جماهيريًا، كما منحه مركزًا غير متوقع بين أندية الدوري السعودي، الأكثر شعبية.

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وأوضح الصرامي، في مقابلة عبر برنامج "الأول" مع الإعلامي طارق النوفل، أن ما يُقال حول الهلال بأنه الأول جماهيريًا في المملكة، يعد أكبر كذبة في التاريخ، منوهًا بأن قياس حجم شعبية النادي يتم بطريقة خاطئة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح "الاتحاد هو الأول جماهيريًا، شئنا أم أبينا، الإحصائية لا تتم في الشوارع أو المدارس، بل بالجمهور الذي يحضر إلى الملعب، لا أن تذهب لتسأل الناس حول انتماءاتهم في المدرسة أو السوق".

GOAL

وقرر الصرامي منح ترتيبًا للأندية الأكثر جماهيرية في المملكة، قائلًا إن الاتحاد في المركز الأول، فيما يأتي النصر ثانيًا، ثم الأهلي، مضيفًا "الهلال في المركز الخامس، وأعتقد أن الرابع هو القادسية".

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي، مساء الغد (السبت)، في قمة الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، من أجل فض شراكة النقاط، مع الاتحاد، والذي حقق فوزًا على الأخدود، في لقاء الجولة، بنتيجة (2-1)، حيث يأتي الهلال، حامل اللقب، في صدارة الجدول، برصيد 15 نقطة، محافظًا على العلامة الكاملة، ومتفوقًا بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف.