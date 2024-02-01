"أكبر فضيحة في تاريخ الاتحاد" .. وكريم بنزيما يشعل أزمة جديدة

ماذا يحدث داخل نادي الاتحاد؟..

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قبل أيام قليلة من استئناف الموسم الرياضي 2023-2024.. لا يزال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، يُعاني من عديد الأزمات؛ من بينها قضية المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

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بنزيما غاب عن "معسكر" نادي الاتحاد، في مدينة دبي الإماراتية، بقرار من المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بسبب تأخره في العودة من الإجازة الممنوحة له.

لكن المفاجأة الكبرى؛ تلك التي فجرها برنامج "أكشن مع وليد"، بمواصلة المهاجم الفرنسي، الغياب عن تدريبات العميد الاتحادي، حتى بعد عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى جدة.

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البرنامج الرياضي الشهير أكد على أن كريم بنزيما، لم يحضر تدريبات نادي الاتحاد؛ على الرغم من أن أخبار ذكرت في اليومين الماضي، بإعطاء جاياردو الضوء الأخضر له، للعودة.

وعن ما يحدث في تدريبات الفريق حاليًا.. قال الناقد الرياضي الاتحادي عبد الله فلاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "إنها أكبر فضيحة في تاريخ النادي".

وأشار فلاته، إلى أن النادي الذي يعود تاريخه لأكثر من 97 سنة، لا يستطيع أن يجري ولو تقسيمة في تدريباته؛ بسبب تواجد 14 لاعبًا فقط.

وسخر الناقد الرياضي، من إلغاء مباريات الاتحاد الودية، خلال معسكر دبي؛ قائلًا: "كنا وفرنا أموال السفر.. جميع الأندية المنافسة، خاضت لقاءات استعدادية؛ فلا تنتظروا الكثير من هذا الفريق".

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