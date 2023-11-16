"أكبر عقد في التاريخ" .. اتفاقية مرتقبة بين السعودية وفيفا

السعودية تواصل اقتحام الرياضة العالمية من أوسع الأبواب

تستعد المملكة العربية السعودية؛ لـ"توقيع" أكبر عقد رعاية في التاريخ، مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الأيام القليلة القادمة.

السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن في الأيام الماضية، فوز المملكة العربية السعودية، بحق استضافة كأس العالم 2034، بشكل رسمي.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، عن تقدم كبير في المفاوضات بين شركة أرامكو السعودية و"فيفا"؛ لتوقيع أكبر عقد رعاية في تاريخ اتحاد الكرة الدولي.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن الشركة السعودية الأكبر قيمة سوقية في العالم، ستقوم برعاية "فيفا"، حتى عام 2034؛ وهو تاريخ استضافة المملكة، لبطولة كأس العالم.

شركة أرامكو المملوكة إلى الدولة، ستقوم بدفع مبلغ 100 مليون دولار "84 مليون جنيه استرليني" سنويًا، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ وفقًا للعقد المرتقب بينهما.