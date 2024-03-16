أكبر خطر على بيلينجهام .. البطل المقنع تحت مراقبة أندية السعودية!

متابعة خاصة من الثنائي الكرواتي للهداف الخارق

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دخل أحد نجوم الدوري الإسباني قائمة الترشيحات للانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل، بعد تألقه بشكل لافت في الليجا.

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وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن أنتي بوديمير، لاعب أوساسونا والذي يمتلك عقدًا معه حتى عام 2027 وشرطًا جزائيًا بقيمة 20 مليون يورو، تحت مراقبة عدد من الأندية ومنها أندية سعودية.

ويؤدي بوديمير صاحب الـ32 عامًا، موسمًا مذهلًا، رغم أنه لعب عدم مباريات بقناع لحماية نفسه بعد تعرضه لكسر في الأنف خلال مواجهة لاس بالماس، والذي لم يمنعه من التسجيل، بل يمنحه لقب "بطل أوساسونيستا الخارق".

وأشارت "آس" إلى أن هناك مدربين من كرواتيا في الدوري السعودي، يتابعان موسم أنتي بوديمير في أوساسونا باهتمام كبير، وهما سلافن بيليتش مدرب الفتح وإيجور يوفيتشيفيتش مدرب الرائد.

ويحتل بوديمير المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإسباني، حيث يتخلف بهدفين فقط عن المتصدر جود بيلينجهام نجم ريال مدريد وهدف وحيد عن بورخا مايورال، مهاجم خيتافي الذي ودع الموسم بسبب الإصابة.

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وسيكون المهاجم الكرواتي الذي سجل 54 هدفًا في 151 مباراة بالليجا، على رأس تشكيل أوساسونا في مواجهة ريال مدريد الليلة، حيث سبق وهز شباك الملكي في الموسم قبل الماضي.

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