"أقيلوه في الصباح".. فرانك لامبارد يتسبب في هتافات عنيفة ضد واين روني!

لقاء الأساطير في التشامبيونشيب

تعرض فريق بلايموث الذي يدربه الأسطورة الإنجليزي واين روني لهزيمة ثقيلة 4-0 أمام فريق كوفنتري سيتي بقيادة الأسطورة الآخر فرانك لامبارد في أول لقاء على الإطلاق بين الزميلين السابقين في منتخب إنجلترا.

هذه الهزيمة الكبرى زادت مستوى الضغوط على واين روني صاحب النتائج الكارثية مع بلايموث صاحب المركز الأخير في "التشامبيونشيب" بينما يحتل كوفنتري سيتي المركز الخامس عشر.

دخل فريق روني المباراة بدون فوز في آخر سبع مباريات بالدوري، وهي سلسلة امتدت إلى ثماني مباريات بعد هزيمته الثقيلة الأخيرة خارج أرضه أمام فريق لامبارد.

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بينما على النقيض تمامًا، حقق فريق فرانك لامبارد الآن ثلاثة انتصارات منذ تعيين أسطورة تشيلسي مدربًا الشهر الماضي ويملك 27 نقطة بفارق 10 نقاط فقط عن المراكز المؤهلة لتصفيات البريمييرليج.

وتعرض روني لهتافات حادة من جمهور بلايموث "أقيلوه في الصباح!" طالبت الإدارة بإقالته، قبل أن توفر مواجهتهم المقبلة ضد أكسفورد صاحب المركز العشرين فرصة أخرى للاستيقاظ من السبات ومساعدة روني في تجنب الإقالة.