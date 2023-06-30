اعترافات صادمة في قضية نجم مانشستر سيتي

كشفت محاكمة النجم الفرنسي بنجامين ميندي، ظهير أيسر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بتهمة الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، عن اعترافات صادمة، للوسط الرياضي العالمي.

المحكمة برأت في شهر يناير الماضي، ميندي من 7 تهم اغتصاب؛ من أصل 9 وجهت إليه، وتسببت في إيقافه عن المشاركة مع مانشستر سيتي، وتعليق كافة الأموال والرواتب التي يتقاضاها.

ووفقًا لإذاعة "BBC البريطانية"، عرضت المحكمة وقائع القضيتين، المتهم فيهما نجم السيتزن، وذلك على هامش بعض الحفلات التي نظمها في منزله.

وفي القضية الثانية، والمتعلقة بمحاولة الاغتصاب، ذكرت المحكمة، أن ميندي تراجع عن اغتصاب الضحية؛ بعد أن وجد أنها "خجولة".

وأشارت وقائع القضية، إلى أن اللاعب أثناء تراجعه عن اغتصاب الضحية، قال لها إنه أقام علاقة مع 10 آلاف امرأة.

جدير بالذكر أن ميندي، انضم إلى مانشستر سيتي، في صيف 2017، قادمًا من صفوف نادي موناكو الفرنسي، وفي عقد يمتد حتى 30 يونيو 2023؛ حيث ينتهي بشكل رسمي، اليوم الجمعة.