أقل من 1% .. تشيلافيرت حاول تكرار إنجاز جورج ويا فواجه الصدمة!

أيقونة باراجواي يفشل في السير على خطى جورج ويا!

خاض خوسيه لويس تشيلافيرت حارس المرمى الأيقوني، انتخابات الرئاسة في بلاده باراجواي، لكن الأمر انتهى بفشله في الانتصار بالمعترك السياسي.

تشيلافيرت المعروف بحارس المرمى الهداف، خاض الانتخابات مع حزب الشباب على أمل أن يكون الرئيس القادم لجمهورية باراجواي.

اللاعب السابق البالغ من العمر 57 عامًا ترشح للرئاسة العام الماضي ومنذ ذلك الحين كان يخوض حملته الانتخابية في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية، لكنه بالكاد حصل على 0.8٪ من إجمالي الأصوات، حوالي 24284 صوتًا وفقًا للنتائج الرسمية بعد فرز 100٪ من الأصوات.

على الرغم من النتائج السيئة، كان تشيلافيرت هو المرشح الخامس الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات بين أولئك الذين خاضوا الانتخابات، متقدمًا على ثمانية متنافسين آخرين.

بعض استطلاعات الرأي قبل الانتخابات وضعته على عتبة أكثر من 3٪ من الأصوات، لكن أخيرًا كان على حارس المرمى السابق أن يكتفي بـ 0.8٪ من الأصوات.

يذكر أن تشيلافيرت سجل 46 هدفًا بقميص الأندية، من خلال تميزه بتسديد الكرات الحرة، كما سجل ثماني أهداف بقميص منتخب بلاده.