بأقل مجهود .. ليلة كريستيانو رونالدو "غير المبهرة" تنقذ النصر من الانهيار

كريستيانو رونالدو أنقذ النصر مجددًا أمام الطائي بـ"أقل مجهود"

لعب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، دورًا كبيرًا للغاية، في الحفاظ على آمال فريقه، بالتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

وسجل رونالدو هدفًا؛ ليقود النصر للفوز (2-0) على الطائي، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن، مستغلًا تعثر الاتحاد أمام الهلال.

الاتحاد متصدر البطولة المحلية، سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام الهلال، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات نفس الجولة.

وبنتائج ليلة الثلاثاء، قلل النصر الذي يملك في رصيده بمسابقة الدوري "60 نقطة"، الفارق مع الاتحاد "المتصدر" إلى 3 نقاط فقط، قبل النهاية بثلاث جولات.

كريستيانو رونالدو ينقذ النصر بـ"أقل مجهود"

وسدد الأسطورة البرتغالية، 3 مرات على مرمى نادي الطائي، خلال الـ90 دقيقة من عمر المباراة، مع تمريره 25 كرة إلى زملائه في النصر.

ووصلت دقة تمريرات كريستيانو في مجمل المباراة إلى 84%، بينما وصلت دقة تمريراته في منطقة الخصم فقط إلى 82.6%.

واشترك رونالدو، في 7 التحامات مع لاعبي الطائي، نجح في 3 منهم، بينما فشل في 4 آخرين، مع وقوعه مرتين في التسلل.

وبالتالي، فإن كريستيانو رونالدو، قد نجح في إنقاذ حلم نادي النصر في الدوري، على الرغم من الأرقام الشخصية المتوسطة، أمام الطائي.