أقرب للهبوط من الهلال! مركز صادم للنصر بدون أهداف رونالدو

تصريحات جيسوس بشأن تأثير رونالدو على النصر صحيحة!

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خرج المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال بتصريحات قوية، أكد خلالها على أن النصر بدون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لن يستطيع أن يُسجل وينتصر في المباريات، عكس الزعيم الذي يحقق الانتصارات في غياب نجمه البرازيلي نيمار.

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ونشر برنامج "في المرمى" عبر قناة العربية تقريرًا، بشأن ترتيب نادي النصر دون احتساب أهداف كريستيانو رونالدو، مع إحصائيات تخص النجم البرتغالي.

وأشار التقرير إلى أن رونالدو سجل 16 هدفًا في بطولة دوري روشن السعوي الموسم الحالي، بينهم 11 هدفًا لم يحسموا نتيجة المباريات، و5 أهداف أهدوا النصر 15 نقطة!

وإذا تم خصم 15 نقطة من رصيد النصر، سيُصبح ترتيب الفريق في بطولة دوري روشن السعودي هو التاسع، بفارق 8 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

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تلك الإحصائيات تؤكد على أن تصريحات مدرب الهلال صحيحة، وأنه لولا وجود رونالدو بأهدافه التي حسمت 5 مباريات، لكان الفريق يُعاني بمسابقة دوري روشن السعودي.

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