"أقبل بالأمر وأمضي قدمًا" .. هل قال لوكا مودريتش كلمة الوداع لريال مدريد؟

مودريتش يعلق للمرة الأولى بشكل مفصل على وضعيته في ريال مدريد..

خرج نجم الوسط الكرواتي لوكا مودريتش أخيرًا عن صمته، ليرد على التساؤلات بشأن التراجع الملحوظ لمشاركته مع نادي ريال مدريد الإسباني خلال منافسات موسم 2023-2024.

دقائق مودريتش تراجعت بشكل ملحوظ مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي، حيث شارك أساسيًا في 4 مباريات فقط من أصل 11 خاضها ريال مدريد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وشارك مودريتش فيما يتجاوز بقليل ثلث الدقائق التي خاضها ريال مدريد هذا الموسم، حيث لعب 391 دقيقة من أصل 990 دقيقة لعبها فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مودريتش علق على تلك الوضعية غير المألوفة خلال وجوده في معسكر منتخب كرواتيا قائلًا: "ريال مدريد؟ حسنًا إنه بالتأكيد وضع جديد بالنسبة لي ألا ألعب بنفس القدر الذي كنت أقوم به من قبل، أو بالقدر الذي أريده".

وأضاف: "الجميع يعلم أنني أريد اللعب دائمًا، ولا أريد الحصول على فترات راحة، ولا أريد الحصول على إجازات، أريد فقط اللعب، أحب ذلك".

وتابع: "لا أريد أن أكون خارج الملعب، أريد فقط أن ألعب، إذا لزم الأمر كل 3 أيام لأنني أشعر أن حالتي البدنية جيدة للغاية".

واختتم مودريتش تعليقاته قائلًا: "كل ما يحدث من حولي هو عملية طبيعية، لذلك أنا أتقبل الأمر ببساطة، يجب أن أستعد ذهنيًا لذلك الموقف، أقبل به وأمضي قدمًا".