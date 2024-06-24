"لا أفكر في الألقاب وقد أغيب سنة أخرى بسبب الإصابة!" .. نيمار يفاجئ الهلال

نيمار جونيور يكشف عن "تفكيره" الحالي..

"لا أفكر في الألقاب وقد أغيب سنة أخرى!".. هكذا فاجأ الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ على هامش تعافيه من إصابة "القطع" في الرباط الصليبي.

نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023؛ إلا أنه لم يلعب سوى 5 مباريات فقط مع الفريق، قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي، والتي أبعدته عن الملاعب، منذ شهر أكتوبر الماضي.

وفي هذا السياق.. أكد الساحر البرازيلي في تصريحات مع شبكة "TNT Sports"، على أن تفكيره حاليًا؛ ينصب على العودة إلى اللعب والمشاركة في المباريات فقط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لا أفكر في الفوز أو تحقيق الألقاب حاليًا.. كل ما أرغب فيه؛ هو التعافي سريعًا من هذه الإصابة، وأن أعود للعب والمشاركة في المباريات مجددًا".

واعترف نيمار جونيور، بأنه عاش فترة صعبة للغاية، خلال الأشهر الماضية، بسبب هذه الإصابة القوية؛ قائلًا: "أهم شيء أن أكون مستعدًا (نفسيًا وعقليًا)؛ لمواصلة اللعب بالإرادة والرغبة".

وعلى الرغم من ذلك.. رفض نيمار في تصريحاتٍ أخرى، إعطاء أي موعد محدد؛ لعودته إلى الملاعب مجددًا، لافتًا إلى أن ذلك قد يكون في شهر سبتمبر القادم أو بعد ذلك.

وشدد نجم نادي الهلال، على أنه مستعد للانتظار "5 أو 10" أشهر أخرى أو حتى سنة كاملة، كاشفًا عن أنه لن يعود إلى الملاعب؛ إلا وهو جاهز 100%.