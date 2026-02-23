أفضل 11 لاعبًا في تاريخ بيب جوارديولا: هل هذا هو فريق الأحلام المثالي للمدرب؟

في خضم جنون التمرير على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكرة القدم، هناك مقطع قصير يجعل المشجعين يصرخون ويضحكون ويكتبون بسرعة "امسك بيرتي".

"سيكون بيب جوارديولا قادرًا على تشكيل أفضل 11 لاعبًا من بين أي مدرب آخر بناءً على اللاعبين الذين استخدمهم"، يقول مقدم برنامج FanZone على GOAL، إد هيندل، مباشرةً أمام الكاميرا.

لم يتوقف حتى لالتقاط أنفاسه.

"أفضل حارس مرمى على الإطلاق... مانويل نوير لبايرن ميونيخ".

"أحد أفضل الظهيرين الأيمنين على الإطلاق... داني ألفيس".

"اثنان من المدافعين المركزيين... بيكيه وكومباني".

"ظهير أيسر... فيليب لام".

ثم يأتي دور خط الوسط.

"تشافي، إنييستا، بوسكيتس. حسناً، لا يمكن إنكار ذلك. أفضل خط وسط في العالم."

والثلاثة الأماميين الذين يبدو وجودهم غير قانوني على الورق:

"ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، وتييري هنري."

المضيف ينحني، عيناه مفتوحتان، ويلقي بالميكروفون:

"اذكر لي فريقاً أفضل. اذكر لي مدرباً آخر يمكنه بناء فريق أفضل من هذا."

هذا كل شيء. لا إحصائيات، لا نقاش، فقط دعاية غير مرشحة لبيب ملفوفة في 34 ثانية من الفوضى الخالصة.

ينتهي المقطع بهذا التحدي، تاركًا آلاف المشاهدين يفعلون بالضبط ما أراده المضيف: يحاولون بشكل محموم (ويفشلون في الغالب) تسمية تشكيلة أفضل من أي مدرب آخر.

سواء كنت توافق أم لا، هناك شيء واحد مؤكد: تشكيلة بيب غوارديولا الأساسية أصبحت المعيار الجديد في الجدل الذي لا ينتهي حول "من كان لديه أفضل اللاعبين"... والردود بدأت بالفعل.