أفضل من ميسي .. فودين يحقق رقمًا مذهلًا تحت قيادة جوارديولا!

فيل فودين يتألق ويسجل هاتريك في الديربي ضد مانشستر يونايتد، لكن هذا ليس كل شيء.

حقق النجم الإنجليزي فيل فودين رقمًا قياسيًا هائلًا مساء اليوم عندما فاز فريقه مانشستر سيتي على نظيره يونايتد بستة أهداف مقابل ثلاثة.

جاء هذا عقب أن أحرز اللاعب ثاني أهدافه في المباراة التي سجل فيها هاتريك وتقاسم التألق مع رأس الحربة الرائع إرلينج هالاند الذي سجل هاتريك آخر بنفسه.

وكان هدف فودين الثاني هو رقم 50 له بقميص مانشستر سيتي تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، ليصبح بذلك أصغر لاعب تحت قيادة المدرب المخضرم يصل إلى ذلك الرقم.

ويبلغ عمر فودين في الوقت الحالي 22 عامًا و127 يومًا وهو ما يعني تفوقه على ليونيل ميسي الذي وصل إلى هدفه رقم 50 تحت قيادة جوارديولا وهو في عمر 22 عامًا و162 يومًا.

ويعد فودين هو أحد إنتاجات أكاديمية فريق مانشستر سيتي، ويلعب للفريق الأول منذ 2017 حيث صعده بيب جوارديولا نظرًا لإمكانياته الكبيرة.

ويملك اللاعب حتى الآن 18 ظهورًا بقميص المنتخب الإنجليزي، حيث لعب للمرة الأولى بألوان الأسود الثلاثة في سبتمبر 2020 ومن وقتها وهو يعد لاعبًا أساسيًا في تشكيلة جاريث ساوثجيت.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد حصد النقطة رقم 20 له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بعد الفوز في لقاء الديربي محتلًا المركز الثاني خلف آرسنال.