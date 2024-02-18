أفضل من ميسي ورونالدينيو .. رقم خاص لليفاندوفسكي في برشلونة!

ليفاندوفسكي يتفوق على ميسي ورونالدينيو مع برشلونة...

حقق روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة، إنجازًا مميزًا مع الفريق الكتالوني، تفوق به على ليونيل ميسي، أسطورة الفريق، والنجم البرازيلي الأسبق للبلوجرانا رونالدينيو.

ووصل المهاجم البولندي إلى الهدف رقم 50 له في مسيرته مع برشلونة، بعدما سجل هدفين في فوز الفريق الكتالوني، بالأمس أمام سيلتا فيجو بالجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وسجل ليفاندوفسكي صاحب الـ 35 عامًا، أهدافه الـ 50 مع برشلونة بعد خوض 79 مباراة، منذ وصوله إلى الفريق الكتالوني، مطلع الموسم الماضي قادمًا من بايرن ميونخ.

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وتفوق ليفاندوفسكي على ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الذي سجل أول 50 هدفًا له مع برشلونة في 117 مباراة، بينما احتاج الساحر رونالدينيو إلى 108 مباراة ليسجل الـ 50 هدفًا.

هناك لاعبان فقط هما أسرع من ليفاندوفسكي، في تسجيل 50 هدفًا مع برشلونة، وهما لويس سواريز، وصامويل إيتو، ووصلا إلى الرقم بعد خوض 68 مباراة فقط.