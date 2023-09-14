أفضل من لعب بجوارهم؟ ماريجا يتجاهل لاعبي الهلال ويختار نجم النصر!

تصريحات ماريجا عن أفضل ما لعب بجوارهم في مسيرته

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كشف المالي موسى ماريجا مهاجم الشارقة الإماراتي، ولاعب الهلال السابق، عن أفضل اللاعبين الذين لعب بجوارهم خلال تاريخه، ليتجاهل زملاءه في صفوف الزعيم.

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وكان ماريجا قد لعب في صفوف الهلال من 2021 وحتى 2023، لينتقل إلى صفوف الشارقة الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال ماريجا خلال تصريحات لحساب الشارقة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أفضل لاعب لعبت معه الجزائري ياسين براهيمي الذي يلعب في قطر خلال الوقت الحالي، وأعتقد أنه من أفضل اللاعبين الذين لعبت معهم".

وواصل: "سأختار أيضًا لويس دياز الذي يلعب حاليًا في ليفربول، ولعبت العام الماضي أيضًا مع كريستيانو رونالدو نجم النصر الحالي".

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وختم موسى تصريحاته قائلًا: "أنطونيو رودريجيز أصعب مدافع واجهته، إنه قوي ومزعج لكنه شخص جيد، وأيضًا فان دايك لأنه بالمقارنة مع حجمه فهو طويل جدًا".

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