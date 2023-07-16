"أفضل من لاعب ريال مدريد" .. وكيل صفقة برشلونة الجديدة يكشف مزايا موكله!

أندريه كوريا يشيد بموكله.

أكد أندريه كوريا وكيل اللاعب فيتور روكي مهاجم برشلونة الجديد أن النادي الكتالوني قد نجح في ضم أحد أهم المواهب في العالم في الوقت الحالي، خلال تصريحات مع صحيفة "سبورت".

وقال كوريا: "لو سألتني من الذي قام بسوق انتقالات أفضل بين برشلونة وريال مدريد فالأمر واضح بالنسبة للجميع، لقد قلت ذلك في مقابلات أخرى، وسأكرره، فيتور أفضل من إندريك".

وأضاف: "دائمًا أحاول أن أكون شخص غير منحاز في حياتي، لكنني أرى أن روكي سيكون مهاجم البرازيل قريبًا، بسبب كل ما يقوم به في الملعب مع أتلتيكو باراناينسي".

وأردف مؤكدًا على المستقبل الكبير أمام اللاعب: "لو قام برشلونة بدفع كل البنود الإضافية في عقده سيعني هذا أن روكي قيمته قد وصلت إلى 200 مليون يورو".

جدير بالذكر أن كوريا يقصد أن قيمة اللاعب نفسها سترتفع لو فاز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة وحقق الكرة الذهبية وغيرها من البنود في عقده مع الفريق، ولا يعني أن تلك البنود تصل إلى 200 مليون يورو.