أفضل من صلاح؟ الأمر واضح للجميع يا أبو بكر!

أبو بكر لم يستطع إثبات أنه أفضل من صلاح

"يوم الامتحان يُكرَم المرء أو يُهان"، هذه هي القاعدة التي يرددها عليها الكثيرون منّا، فهي أبلغ رد على الكاميروني فينسنت أبو بكر، الذي دائمًا ما يُريد أن يؤكد على أن يستطيع فعل ما يفعله النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ولا يراه مميزًا عنه في شيء!

في أكثر من مناسبة، خرج الكاميروني الكاميروني فينسنت أبو بكر بتصريحات، يؤكد خلالها على أنه لا يرى صلاح ضمن الأفضل في العالم، بل لا يعجبه أداءه لأنه يسجل الأهداف فقط دون أن يفعل كل شيء في المباريات.

ليس ذلك فقط، بل أكد أبو بكر على أن ما ينقصه فقط اللعب في نادٍ كبير، لكي يتمكن من تقديم أفضل ما يقدمه صلاح، على الرغم من أنه يلعب مع النصر في دوري روشن السعودي القوي جدًا.

ماذا قدم أبو بكر مع النصر هذا الموسم؟

لعب أبو بكر مع نادي النصر 8 مباريات هذا الموسم ببطولة دوري روشن للمحترفين، بواقع 671 دقيقة، سجل هدفين ولم يصنع أي هدف، ولكنه مرر 5 كرات تسببت في أهداف.

ومرر الكاميروني 95 كرة بطريقة صحيحة، بنسبة نجاح 76.6%، وقدم 5 مراوغات ناجحة، وحصل على 3 أخطاء وارتكب مثلهم، كما حصل على كارت أصفر.

وعلى صعيد مستواه داخل أرضية الملعب رفقة النصر، فهناك انتقادات حادة تصل إلى فينسنت بسبب تراجع مستواه الموسم الحالي، حيث لم يظهر بمستواه المعهود.

وبعض التقارير الصحفية تؤكد على أن نادي النصر يفكر جديًا في التخلص من أبو بكر، والتعاقد مع مهاجم أجنبي بدلًا منه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الحقيقة أن ما يقدمه أبو بكر رفقة نادي النصر، لن يجعل أي فريق كبير كما يريد أن يضمه في أي فترة انتقالات، بسبب تواضع مستواه.

ماذا قدم أبو بكر في كأس العالم؟

الأمر وصل حتى إلى أنه لم يُقنع مدرب منتخب الكاميرون ريجوبيرت سونج، في إقحامه في التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده، في مواجهة سويسرا بافتتاح مباريات الأسود في كأس العالم قطر 2022.

وعندما شارك لمدة 16 دقيقة في المباراة، لم يقدم أبو بكر أي إضافة، ليصبح مثله مثل أي لاعب مستواه متواضع في بطولة كأس العالم!

بمشاركة كولينز فاي أساسياً وأبو بكر بديلًا.. الكاميرون تخسر بهدف نظيف أمام سويسرا. ✖️🇨🇲 pic.twitter.com/sgHNFw0Ygw — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) November 24, 2022

الآن كل الأمور أصبحت واضحة، وصل أبو بكر إلى العالمية بالمشاركة رفقة منتخب الكاميرون، ولكنه لم يقدم أي إضافة، فلماذا يؤكد دائمًا أنه يستطيع التفوق على محمد صلاح؟