"أفضل من إقالتي" .. تشافي هيرنانديز يفاجئ برشلونة بشأن مستقبله!

تشافي يرد على تصريحات رافا يوستي

رد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، على تصريحات رافا يوستي نائب رئيس النادي الكتالوني، بشأن محاولته لإقناعه بالاستمرار مع البلوجرانا وعدم الرحيل.

وقاد تشافي برشلونة لتحقيق الفوز على لاس بالماس بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "إذا كان بإمكانك إقناعي بالاستمرار؟ من الواضح أنه من الأفضل أن أكون كذلك، وهذا أفضل من الحاجة لإقالتي".

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مدرب برشلونة تابع: "الآن هو الوقت المناسب للراحة والتفكير في باريس سان جيرمان، رافا صديق وهذا السيناريو أفضل من الاضطرار لإقالة المدرب".

واختتم هيرنانديز تصريحاته قائلًا: "نحن ندافع بشكل أفضل وأكثر إحكامًا، وما زلنا بحاجة إلى الاستفادة من الفرص".