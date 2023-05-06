"أفضل مدرب في العالم" مشعجو تشيلسي يسخرون من لامبارد بعد أول فوز له مع البلوز

سخر مشجعو تشيلسي من المدرب الإنجليزي، فرانك لامبارد، بعد أول فوز للفريق، بعد ست مباريات من تعيينه مؤقت، التي انتهت جميعها بالخسارة.
وفاز تشيلسي على بورنموث، بنتيجة 3-1، على ملعب فيتاليتي، ليضمن بقاءه بالدوري الممتاز رسميًا.
وأظهرت جماهير البلوز جانب مضحك، وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، بدأ الضيوف يهتفون" لدينا أفضل مدرب في العالم".
ولم يكتفوا بالسخرية من لامبارد، بل من الفريق، حيث قالو:" سنبقى بالدوري الممتاز".
وكشف لامبارد بعد المباراة، أنه سعيد بالفوز أخيرًا في مباراته السابعة مع الفريق.
الجدير بالذكر أن، تم تعيين لامبارد في ولايته الثانية بتشيلسي، مؤقتًا بعد رحيل جرهام بوتر.
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