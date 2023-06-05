"أفضل لحظات حياتكم" .. زلاتان إبراهيموفيتش يسخر من هجوم الجماهير على خطاب اعتزاله

زلاتان إبراهيموفيتش لم يفوت الفرصة للسخرية من الجماهير التي أطلقت صافرات الاستهجان ضده أثناء خطاب اعتزاله..

سخر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أسطورة نادي ميلان الإيطالي من جماهير نادي فيرونا خلال إلقاء كلمة الوداع لجماهير "الروسونيري" بعد مباراة الفريقين في الجولة 38 من الدوري الإيطالي.

إبراهيموفيتش أعلن مساء الأحد اعتزاله كرة القدم بعمر 41 عامًا، وخلال خطابه العاطفي بعد المباراة التي انتهت بفوز ميلان بنتيجة 3-1 على ملعب "سان سيرو" قامت جماهير فيرونا بإطلاق صافرات الاستهجان ضد السويدي.

لكن كعادته، لم يشعر زلاتان بالضيق مما حدث، بل ورد بسخرية على الجماهير، حيث قال: "استمروا في الصفير، إن مشاهدتي هي أكبر لحظة في حياتكم"، لترد جماهير ميلان بتشجيع السويدي بصخب هائل.

ميلان كان قد أعلن قبل عدة أيام أن إبراهيموفيتش سيترك النادي في نهاية الموسم بعد انتهاء عقده مع "الروسونيري"، ويبدو أن السويدي قرر إنهاء مسيرته الكروية بعد عام من الإصابات.

وبينما لم يعلن إبراهيموفيتش، البالغ من العمر41 عامًا خططه المستقبلية حتى الآن، فإنه ليس من المستبعد أن يتولى منصبًا إداريًا قريبًا في ميلان.