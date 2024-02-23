"أفضل لاعبَين في العالم موجودان في ريال مدريد".. تلميح واضح من تيباس حول صفقة مبابي!

النجم الفرنسي حديث العالم..

يؤمن رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أن كيليان مبابي سيصل إلى ريال مدريد الموسم المقبل بنسبة 99٪ - على حد تعبيره -.

وقال تيباس في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "مع العلم أنه سيغادر باريس سان جيرمان، هناك فرصة بنسبة 99٪ أن يوقع مبابي في ريال مدريد".

وأضاف: "لكنني لا أعرف ما إذا كان قد وقع بالفعل أم لا".. مردفًا "بالطبع إنها أخبار جيدة لريال مدريد وكرة القدم الإسبانية".

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ووصف تيباس مبابي بأنه "أحد أفضل اللاعبين في العالم" مشددًا على أن هؤلاء اللاعبين في رأيه "جود بيلينجهام وإيرلينج هالاند ومبابي هم أفضل ثلاثة لاعبين في العالم واثنان منهم في ريال مدريد!".. عطفًا على انضمام مبابي المؤكد إلى الملكي.

وكان بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا قد أخطر فريق باريس سان جيرمان بأنه لن يوقع عقدًا جديدًا مع الفريق العاصمي وبذلك ستنتهي إقامته بين جدران الباريسيين بحلول الصيف القادم.