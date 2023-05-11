أفضل بديل لفاتي .. خليفة هالاند يطرق أبواب برشلونة على تويتر!

صفقة محتملة للنادي الكتالوني

يعتبر المهاجم الألماني كريم أديمي من أهم اللاعبين الذين ارتبطوا ببرشلونة السنوات الأخيرة، ويبدو أن اسمه سيعود بقوة بالميركاتو الصيفي القادم.

برشلونة قد يتخلى عن نجمه الشاب أنسو فاتي وسط حالة من الجدل حول مستقبله، ليظهر اسم صاحب الـ21 سنة الذي يتألق بشكل لافت مع بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني هذا الموسم بعد رحيل إرلينج هالاند.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت عن قيام أديمي بمغازلة برشلونة، بعدما قام بعمل إعجاب لإحصائية تشير إلى أنه البديل الأنسب لفاتي في برشلونة بحالة رحيله عن كامب نو.

وقالت الإحصائية إن أديمي يسجل هدفًا بالدوري الألماني كل 64 دقيقة، مما يجعله من أهم المواهب التي يمكنها الانتقال لبرشلونة لتدعيم هجوم فريق المدرب تشافي هيرنانديز.

ويرتبط المهاجم الشاب بعقد مع دورتموند حتى عام 2027، ولكن من المعروف حبه لبرشلونة، حيث كشف في مقابلة سابقة مع موقع "ترانسفير ماركت" عن عشقه للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من خلال تألقه مع النادي الكتالوني.

يذكر أن أديمي نجح في تسجيل 9 أهداف وقام بصناعة 6 في 29 مباراة لعبها مع دورتموند بكل البطولات هذا الموسم، ويجيد اللعب بكل المراكز في خط الهجوم وهو ما يتميز به فاتي.