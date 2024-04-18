"أفضل وأسوأ ذكرياتي مع الهلال ونجم النصر يضحكني!".. رسائل نارية من الخيبري

ماذا قال الخيبري عن الهلال؟

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ربط عبد الله الخيبري، لاعب وسط فريق الكرة بنادي النصر، غريمه التاريخي الهلال، بأكبر ذكرى سعيدة وحزينة في مسيرته الكروية، كاشفًا عن هوية الفريق الذي يتمنى اللعب في صفوفه إذا لم يكن في قلعة العالمي.

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وكشف الخيبري، في حوار مع تطبيق "هاتريك"، عن رأيه حول أفضل وأسوأ مباراة في مسيرته الكروية، كما تحدث عن أفضل اللاعبين السعوديين، والصفقة المحلية التي يتمنى انتقالها إلى النصر.

وقال الخيبري إن أقوى مباراة في مسيرته، عندما فاز النصر على الهلال (2-0) على ملعب الملك فهد، في موسم 2021-2022، بينما كشف عن أصعب لحظة كروية في مشواره، عندما خسر النصر أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، كما كشف عن أفضل هدف سجله في مسيرته، قائلًا "هدفي أمام أبها في كأس الملك، لأنه كان هناك تحدٍ قبلها".

وأضاف الخيبري أنه كان يتمنى اللعب في صفوف الشباب، إذا لم يكن في النصر، كما تحدث عن اللاعب السعودي الذي يتمنى الانتقال إلى النصر، قائلًا "فراس البريكان (مهاجم الأهلي)"، وعن أفضل لاعبين سعوديين في الوقت الحالي، قال "سلطان الغنام وعبد الرحمن غريب".

وعلق الخيبري على سؤال حول المدرب الذي لم يظهره في إحدى مراحله الرياضية، قائلًا "ألين هورفات، ثم هيرفي رينارد"، كما رفض تحديد أفضل لاعب محور محلي سعودي.

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وتحدث لاعب النصر عن زميله وليد عبد الله، واصفًا إياه بأنه أكثر لاعب (يصنع جوًا) في الفريق، وأكثر من يضحكه، كما رشح أهزوجة (يا ويلهم) كأقرب أهزوجة لجماهير النصر، واعتبر ماجد عبد الله هو أسطورة الكرة السعودية، فضلًا عن اختيار قائمة من أفضل اللاعبين السعوديين، قائلًا "خالد الغنام - حسين القحطاني - فراس البريكان - نواف العقيدي".

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